АТОР: Россияне отменили 30% туров в Стамбул из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля. Из-за него пострадали 236 человек. Оно не привело к разрушениям и смертельным жертвам. Сейсмологи подчеркнули, что малые колебания в районе будут продолжаться еще какое-то время.

Отмечается, что после этого события продажи новых туров в турецкий город снизились на четверть. Уточняется, что никаких официальных заявлений о небезопасности поездок не поступало. Турецкая сторона, в свою очередь, заявила, что не фиксирует отмены запланированных бронирований.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3, напоминает НСН.

