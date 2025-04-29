АТОР: Россияне отменили 30% туров в Стамбул из-за землетрясения
Отмена бронирований поездок в Стамбул достигла 30% от общего числа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля. Из-за него пострадали 236 человек. Оно не привело к разрушениям и смертельным жертвам. Сейсмологи подчеркнули, что малые колебания в районе будут продолжаться еще какое-то время.
Отмечается, что после этого события продажи новых туров в турецкий город снизились на четверть. Уточняется, что никаких официальных заявлений о небезопасности поездок не поступало. Турецкая сторона, в свою очередь, заявила, что не фиксирует отмены запланированных бронирований.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло новое землетрясение магнитудой 4,3, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru