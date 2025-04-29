В Запорожье ребенок пострадал при атаке БПЛА на школьный автобус

Школьный автобус попал под обстрел украинского беспилотника в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Транспортное средство зацепило осколками, были выбиты задние окна. В результате пострадал мальчик 2007 года рождения, у него легкое ранение головы.

Ранее в Брянской области после атаки ВСУ были уничтожены автомобили, получили повреждения жилые дома и объекты инфраструктуры, пишет RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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