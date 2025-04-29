В РФ впервые испытали интеллектуальные технологии для сверхзвукового самолета
Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» впервые в мире испытал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Специалисты испытали в полете демонстратор интеллектуальных технологий, который реализует концепцию «от терминала до терминала» в условиях закрытой кабины без остекления.
«Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета», - отметили в институте.
Исследования демонстратора в составе летающей лаборатории Як-40 состоялись в Новосибирске, их провели специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем и Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина.
Как пояснили в институте, концепция «от терминала до терминала» предполагает управление самолетом при «закрытой кабине» с системами внешнего видения на основе камер разных спектральных диапазонов. В состав летного демонстратора входили система внешнего видения и инновационные средства навигации и наблюдения. Полеты выполнял экипаж из командира воздушного судна, второго пилота, бортмеханика, бортового оператора-испытателя и летчика-испытателя, кресло которого занял гендиректор СибНИА, летчик-испытатель 1 класса Владимир Барсук.
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