Дипломатов из России не пригласили на мероприятия в честь освобождения Дании
Российские дипломаты не были приглашены на памятные мероприятия, посвященные освобождению Дании в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Копенгагене.
День освобождения Дании отмечается 5 мая.
«На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются», — указали в дипмиссии.
В то же время посольство уточнило, что власти Дании не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Копенгагене планируют провести шествие «Бессмертного полка» и праздничный концерт, в разных районах Дании возложат цветы к могилам советских солдат.
«Покажем также подготовленный посольством видеоролик о наших послах в Дании, которые с оружием в руках защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие дипломаты, в том числе руководители нашего посольства, ушли на фронт добровольцами и не все из них остались в живых», — сообщили дипломаты.
Кроме того, 9 мая на здании посольства будут проецировать фотографии о победе в Великой Отечественной.
Ранее Австрия решила не приглашать российских дипломатов на мероприятия, посвященные освобождению страны от нацизма, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru