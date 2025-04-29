В Белгородской области два человека погибли при ударе дрона
Два человека погибли, еще три пострадали при ударе беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, ЧП произошло на участке трассы Грайворон — Илек-Пеньковка.
«Дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков…» — написал Гладков в Telegram-канале.
Еще три человека получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Раненым оказывают необходимую помощь.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал пустующий корпус больницы в Токмаке Запорожской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru