В Белгородской области два человека погибли при ударе дрона

Два человека погибли, еще три пострадали при ударе беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, ЧП произошло на участке трассы Грайворон — Илек-Пеньковка.

«Дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находились пятеро мужчин. К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков…» — написал Гладков в Telegram-канале.



Еще три человека получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Раненым оказывают необходимую помощь.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал пустующий корпус больницы в Токмаке Запорожской области, напоминает RT.

