СМИ заявили о гибели главы сил безопасности Газы и его семьи
Глава сил национальной безопасности палестинского Сектора Газа генерал Джихад Абд Мухейсин погиб в результате израильской бомбардировки квартала Аш-Шейх Радван, сообщает палестинское агентство .
Отмечается, что в результате прямого попадания израильского снаряда в дом также погибли несколько членов семьи командующего.
Движение ХАМАС, под административным управлением которого находится сектор Газа, заявило, что «преднамеренные убийства лидеров не помешают продолжать сопротивление агрессии».
Также, по данным Maan, в результате атаки армии Израиля на город Нусейрат, погиб глава управления контрольно-пропускными пунктами Газы генерал Фуад Абу Ибтихан, а также члены его семьи.
Ранее минздрав палестинского анклава заявил, что число жертв ударов израильской армии по Сектору Газа с момента очередного обострения палестино-израильских отношений превысило 3,7 тысяч, из них более 1,5 тысяч – дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru