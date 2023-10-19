Армия Израиля нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс

В сообщении говорится, что целью израильских лётчиков был отряд вооруженных террористов, угрожавших безопасности военнослужащих, проводивших в лагере наземную операцию.

«В результате атаки несколько террористов были убиты», - заключили в армейской пресс-службе.

Ранее радикальное движение ХАМАС объявило, что в результате израильского удара по лагерю Аль-Бурейдж, который находится в центральной части сектора Газа, погиб высокопоставленный командир Айман Нофаль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».