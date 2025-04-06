Гладков: Дроны ВСУ атаковали 8 населенных пунктов Белгородской области

Украинские дроны атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пять человек были ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Так, по информации Гладкова, в селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник взорвался о землю, повредив окна и забор в соседнем домовладении. В Шебекино от удара дрона выбиты окна в частном доме. В районе села Белянка дрон атаковал припаркованный в поле служебный автомобиль сельхозпредприятия, повредив кузов и колёса. В Вознесеновке FPV-дрон нанёс ущерб жилому дому и летней кухне, выбив окна. В Нижнем Березово-Втором атака беспилотника привела к повреждению остекления легкового автомобиля.

Кроме того, в селе Березовка Борисовского района с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом. В хуторе Вязовской Краснояружского района атака дрона привела к разрушению окон и повреждению стены дома. В Гаевке Волоконовского района беспилотник атаковал припаркованный на территории сельхозпредприятия легковой автомобиль.

Губернатор добавил, что по предварительной информации пострадавших нет.

4 апреля Гладков сообщал, что 5 человек были ранены при атаке ВСУ в Белгородской области.

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