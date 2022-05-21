Эрдоган по телефону обсудил с Ниинистё членство Финляндии в НАТО

Эрдоган сделал заявление о недопустимости поддержки террористических организаций, представляющих угрозу Турции, со стороны Хельсинки.

По словам турецкого лидера, Анкара не поддержит вступление в НАТО Финляндия и Швеции, если они не продемонстрируют четкую солидарность с Турцией.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия надеется на то, что Финляндия и Швеция проведет успешную дискуссию с Турцией по членству в НАТО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

