Эрдоган по телефону обсудил с Ниинистё членство Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудил возможное вхождение Финляндии в НАТО с главой страны Саули Ниинистё. Об этом сообщает телеканал NTV.
Эрдоган сделал заявление о недопустимости поддержки террористических организаций, представляющих угрозу Турции, со стороны Хельсинки.
По словам турецкого лидера, Анкара не поддержит вступление в НАТО Финляндия и Швеции, если они не продемонстрируют четкую солидарность с Турцией.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия надеется на то, что Финляндия и Швеция проведет успешную дискуссию с Турцией по членству в НАТО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.
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