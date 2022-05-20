Сийярто: Венгрия рассчитывает, что Финляндия и Швеция смогут договориться с Турцией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия надеется на то, что Финляндия и Швеция проведет успешную дискуссию с Турцией по членству в НАТО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

Финляндия намерена предоставить ответы на требования Турции

Сийярто подчеркнул, что без одобрения Турции присоединение Швеции и Финляндии будет невозможно.

Он также напомнил, что Турция - одна из ключевых стран - членов НАТО, у которой одна из сильнейших и самых больших армий в НАТО, в связи с чем финны и шведы должны прислушаться к требованиям Турции.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ФинляндияШвецияВенгрияНАТОТурция
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