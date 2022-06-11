Володин: США создали условия для образования новой «большой восьмерки» с Россией

«Экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций: за первый квартал 2022 г. в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

При этом, подчеркнул председатель Госдумы, не участвующие в «санкционных войнах» Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция по показателю ВВП по ППС опережают «старую» группу на 24,4%.

По мнению Володина, Вашингтон своими руками создал условия для образования «новой большой восьмерки» стран, желающих выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения.

«"Проседая" в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других. А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — заключил политик.

