Согласно западным планам, беспрецедентные санкции в отношении России должны были «уничтожить российскую экономику». Однако, отмечается в публикации, рестрикции вредят не только России, но и тем странам, которые ввели ограничения.

«Запад фактически оказался в ловушке», — сообщает автор.

По его мнению, санкции и углубляющийся конфликт вызывают рост цен на товары и энергоресурсы, что, в свою очередь, способствует увеличению доходов России при сокращении экспорта.

Ранее декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для «Хуаньцю шибао» написал, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии было «самым жестким ответом» России на санкции Запада.



