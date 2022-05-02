СМИ: Запад загнал себя в ловушку из-за санкций против России
США с союзниками оказались в ловушке, введя антироссийские санкции, пишет американское издание The Hill.
Согласно западным планам, беспрецедентные санкции в отношении России должны были «уничтожить российскую экономику». Однако, отмечается в публикации, рестрикции вредят не только России, но и тем странам, которые ввели ограничения.
«Запад фактически оказался в ловушке», — сообщает автор.
По его мнению, санкции и углубляющийся конфликт вызывают рост цен на товары и энергоресурсы, что, в свою очередь, способствует увеличению доходов России при сокращении экспорта.
Ранее декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для «Хуаньцю шибао» написал, что прекращение поставок газа Польше и Болгарии было «самым жестким ответом» России на санкции Запада.
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