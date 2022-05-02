В Минэкономики ФРГ предупредили о негативного влияния эмбарго на экономику всего Евросоюза

«Мы, разумеется, нанесли бы ущерб и себе, это понятно. Каждый должен внести свой вклад. Не может быть такого, чтобы санкции обошлись без последствий для собственной экономики», - отметил он.

Роберт Хабек предупредил, что эмбарго приведет к инфляции и к увеличению цен на энергоносители.

Министр экономики ФРГ отметил, что Евросоюз готов поддерживать Украину, это не получится сделать безвозмездно, понимая экономическую нагрузку на страны ЕС.

