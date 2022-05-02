В Минэкономики ФРГ предупредили о негативного влияния эмбарго на экономику всего Евросоюза

Европейский союз (ЕС) не сможет избежать негативного влияния нефтяного эмбарго, которое могут ввести в отношении России, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек на встрече с коллегами из ЕС.

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«Мы, разумеется, нанесли бы ущерб и себе, это понятно. Каждый должен внести свой вклад. Не может быть такого, чтобы санкции обошлись без последствий для собственной экономики», - отметил он.

Роберт Хабек предупредил, что эмбарго приведет к инфляции и к увеличению цен на энергоносители.

Министр экономики ФРГ отметил, что Евросоюз готов поддерживать Украину, это не получится сделать безвозмездно, понимая экономическую нагрузку на страны ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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