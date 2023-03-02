СМИ: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники для военных целей

По словам источников издания, в последние недели ОАЭ посетили представители Вашингтона, Бельгии и Лондона, которые обеспокоены тем, что эта страна может использоваться в качестве транзита для реэкспорта некоторых категорий товаров, среди которой и электронная продукция, в обход антироссийских санкций для дальнейшего военного применения.

Ранее в МИД России заявили, что власти ОАЭ сохраняют взвешенную позицию по ситуации на Украине и готовы содействовать решению связанных с кризисом проблем.

