СМИ: Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт в РФ электроники для военных целей
Страны Запада «давят» на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы заставить страну приостановить экспорт в Россию ряда продукции, которая якобы может использоваться в военных целях, сообщает Financial Times.
По словам источников издания, в последние недели ОАЭ посетили представители Вашингтона, Бельгии и Лондона, которые обеспокоены тем, что эта страна может использоваться в качестве транзита для реэкспорта некоторых категорий товаров, среди которой и электронная продукция, в обход антироссийских санкций для дальнейшего военного применения.
Ранее в МИД России заявили, что власти ОАЭ сохраняют взвешенную позицию по ситуации на Украине и готовы содействовать решению связанных с кризисом проблем.
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