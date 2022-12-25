ОАЭ отправят Киеву 2,5 тысячи электрогенераторов

Они предназначены в качестве помощи из-за проблем с энергетикой на Украине в результате повреждения инфраструктуры в стране. Мощность каждого генератора составит от 3,5 до 8 киловатт.

Около 1,2 тысячи генераторов отправили в Варшаву, остальные планируется передать к январю.

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической, ситуация далека от стабилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

