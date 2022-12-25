ОАЭ отправят Киеву 2,5 тысячи электрогенераторов
Объединенные Арабские Эмираты отправят в адрес Украины 2,5 тысячи бытовых генераторов, сообщает WAM.
Они предназначены в качестве помощи из-за проблем с энергетикой на Украине в результате повреждения инфраструктуры в стране. Мощность каждого генератора составит от 3,5 до 8 киловатт.
Около 1,2 тысячи генераторов отправили в Варшаву, остальные планируется передать к январю.
Ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической, ситуация далека от стабилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 986 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 004 / сут.
- ОАЭ отправят Киеву 2,5 тысячи электрогенераторов
- СМИ: певец Антонов продолжает реабилитацию в России
- В Китае планируют к 2030 году высадиться на Луну
- Юрист рассказала, кому не следует брать кредиты
- СМИ: число погибших из-за снежной бури в США увеличилось до 23
- Генконсул РФ: домой отправлены все остававшиеся в Хургаде россияне
- Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией
- Названа главная цель обвала рубля в декабре
- Мантуров заявил, что Россия держит планку по несырьевому экспорту
- В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru