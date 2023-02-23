В МИД заявили о готовности ОАЭ содействовать решению украинского кризиса

Как отметил дипломат, в ОАЭ демонстрируют «постоянную готовность оказывать всемерное содействие в решении комплекса проблем», связанных с ситуацией на Украине и вокруг нее.

«В Абу-Даби подтверждают неизменный настрой на наращивание дружественных связей и укрепление многопланового делового сотрудничества с нашей страной», — отметил Богданов в беседе с РИА Новости.

Ранее спецпредставитель по Ближнему Востоку и Африке сообщил, что ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России, пишет RT.

Между тем замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова решать задачи специальной военной операции на Украине с помощью политико-дипломатических методов, напоминает Ura.ru.

