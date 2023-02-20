СМИ: Запад не смог убедить Африку и Латинскую Америку ужесточить подход к РФ

Страны Запада пытались использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить свою политическую линию в отношении Москвы, сообщает Financial Times.

Путин обсудил с Совбезом сотрудничество с Африкой

По данным издания, данная инициатива провалилась. Западные лидеры пытались убедить эти страны, что действия российских властей на Украине угрожают безопасности, как Европе, так и всему миру.

Отмечается, что у стран Африки и Латинской Америки в приоритете вопросы роста инфляции и цен на энергоносители, а не конфликт между Москвой и Киевом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ведёт диалог «с мировым большинством» и укрепляет отношения добрососедства.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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