Путин обсудил с Совбезом сотрудничество с Африкой

Глава государства попросил Лаврова выступить первым и озвучить результаты подготовки саммита «Россия-Африка».

«Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», - передал Путин слово Лаврову.

Саммит двух стран пройдет в России в этом году.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки, сообщает НСН.

