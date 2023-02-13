Путин обсудил с Совбезом сотрудничество с Африкой
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ обсудил визит главы МИД Сергея Лаврова в Африку, сообщили в Кремле.
Глава государства попросил Лаврова выступить первым и озвучить результаты подготовки саммита «Россия-Африка».
«Попросим его и начать сегодня с информации о своей командировке», - передал Путин слово Лаврову.
Саммит двух стран пройдет в России в этом году.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки, сообщает НСН.
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