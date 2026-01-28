В Таиланде введен контроль в аэропортах из-за вспышки смертельного вируса из Индии

Речь идет о воздушных гаванях Бангкока – Суварнабхуми и Дон Муанг, а также аэропорте Пхукета. Там проводятся проверка пассажиров, прибывающих из индийского региона, где произошла вспышка. Меры были введены по решению Департамента по контролю за заболеваниями.

В процедуры входит измерение температуры и осмотр на месте. Пассажиров с симптомами, которые могут указывать на заражение, переводят в карантинные учреждения для обследования.

Всем прибывающим из Западной Бенгалии выдают информационные карточки с перечнем симптомов и инструкциями на случай заболевания.

Вакцину от Нипаха не помешало бы разработать, хоть пока и нет необходимости вакцинировать людей. Об этом НСН рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

