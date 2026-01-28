Экс-главу МИД Австрии Кнайсль предложили лишить австрийского гражданства

Это произошло, в частности, из-за её недавнего высказывания, в котором экс-дипломат сравнила австрийцев с гиенами. «Если я и скучаю по чему-то в Европе, так это по Франции, а не по Австрии. Во Франции люди были людьми, а в Австрии — гиенами», — сказала она.

По словам председателя партии NEOS Янника Шетти, составляется подробное изложение фактов о действиях Кнайсль, наносящих репутационный ущерб Австрии, для дальнейшей передачи властям. Он раскритиковал деятельность бывшего министра в России, заявив, что её «пропагандистская бизнес-модель» должна иметь юридические последствия.

Ранее Кнайсль рассказала о счастливой жизни в рязанской деревне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

