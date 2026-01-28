Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа

В России сокращен с более чем 50 наименований до 39 список лекарственных средств с указанием необходимых доз, которые рекомендуются к применению при лечении гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

Из перечня исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие средства. При этом в списке появились новые препараты, среди которых «Арбидол», «Риамиловир», «Нафазолин», «Фенилэфрин» и «Умифеновир».

В документе также утверждены обследования, которые включают до 27 лабораторных тестов, таких как анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдравоохранениеМедицинаГрипп

