Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа

Из перечня исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие средства. При этом в списке появились новые препараты, среди которых «Арбидол», «Риамиловир», «Нафазолин», «Фенилэфрин» и «Умифеновир».

В документе также утверждены обследования, которые включают до 27 лабораторных тестов, таких как анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие.

Ранее врач рассказал, как не заразиться ОРВИ и гриппом с осложнениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

