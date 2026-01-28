Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа
В России сокращен с более чем 50 наименований до 39 список лекарственных средств с указанием необходимых доз, которые рекомендуются к применению при лечении гриппа, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.
Из перечня исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие средства. При этом в списке появились новые препараты, среди которых «Арбидол», «Риамиловир», «Нафазолин», «Фенилэфрин» и «Умифеновир».
В документе также утверждены обследования, которые включают до 27 лабораторных тестов, таких как анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие.
Ранее врач рассказал, как не заразиться ОРВИ и гриппом с осложнениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
- СМИ: Польша оказалась не готова к современной войне
- Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа
- Словакия назвала цену отказа от российского газа
- МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии
- Гренландия поддержала идею операции НАТО «Арктический часовой»
- Чемпионка мира по пилонному спорту высказалась о смене гражданства
- Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт постоянным
- Британия с 2024 года увеличила число своих военных на Украине
- Юрист оценил риск взыскания с Долиной почти 8 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru