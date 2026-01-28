СМИ: Ущерб по делу Разина о мошенничестве может увеличиться вдвое
28 января 202602:31
Наследники исполнителя группы «Ласковый май» Юрия Шатунова предполагают, что сумма ущерба по уголовному делу против продюсера музыкального коллектива Андрея Разина, касающегося фальсификации договора с певцом, может увеличиться, сообщает ТАСС.
По их словам, речь идет об увеличении суммы с 500 млн до 1 млрд рублей. Это связано с появлением второго эпизода мошенничества в особо крупном размере.
Ранее столичный Таганский суд заочно арестовал Разина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ущерб по делу Разина о мошенничестве может увеличиться вдвое
- Экс-главу МИД Австрии Кнайсль предложили лишить австрийского гражданства
- В Совфеде выступили против отчисления из школ за «неуд» по поведению
- СМИ: Трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара
- Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
- СМИ: Польша оказалась не готова к современной войне
- Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа
- Словакия назвала цену отказа от российского газа
- МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии
- Гренландия поддержала идею операции НАТО «Арктический часовой»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru