СМИ: Ущерб по делу Разина о мошенничестве может увеличиться вдвое

Наследники исполнителя группы «Ласковый май» Юрия Шатунова предполагают, что сумма ущерба по уголовному делу против продюсера музыкального коллектива Андрея Разина, касающегося фальсификации договора с певцом, может увеличиться, сообщает ТАСС.

По их словам, речь идет об увеличении суммы с 500 млн до 1 млрд рублей. Это связано с появлением второго эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Ранее столичный Таганский суд заочно арестовал Разина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

