Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп разместил в Белом доме снимок, который ему прислал президент России Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в августе 2025 года, сообщает РИА Новости.

На фотографии изображены оба политика, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске. Под этим снимком висит другое фото в рамке, на котором Трамп держит за руку свою внучку.

Ранее Трамп опубликовал снимок с Путиным. На фото два политика наблюдают за пролетающими в небе истребителями F-35 на военной базе в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

