По данным издания, страна оказалась не готова к угрозам беспилотных летательных аппаратов, так как подготовка велась к более традиционному типу конфликта, сообщил заместитель главы Минобороны Павел Залевский. По его словам, более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой.

По словам экспертов, Польша старалась увеличить свой военный потенциал с 1989 года. Вся польская политика безопасности основывалась на функционирующих трансатлантических отношениях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика постоянно боятся Россию и демонизируют ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

