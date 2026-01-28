СМИ: Польша оказалась не готова к современной войне
Польша готовилась к традиционной войне, укрепляя свою военную мощь, но не смогла подготовиться к гибридным противостояниям, сообщает The Washington Post.
По данным издания, страна оказалась не готова к угрозам беспилотных летательных аппаратов, так как подготовка велась к более традиционному типу конфликта, сообщил заместитель главы Минобороны Павел Залевский. По его словам, более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой.
По словам экспертов, Польша старалась увеличить свой военный потенциал с 1989 года. Вся польская политика безопасности основывалась на функционирующих трансатлантических отношениях.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика постоянно боятся Россию и демонизируют ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара
- Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
- СМИ: Польша оказалась не готова к современной войне
- Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа
- Словакия назвала цену отказа от российского газа
- МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии
- Гренландия поддержала идею операции НАТО «Арктический часовой»
- Чемпионка мира по пилонному спорту высказалась о смене гражданства
- Минэкономразвития предложило сделать параллельный импорт постоянным
- Британия с 2024 года увеличила число своих военных на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru