СМИ: Польша оказалась не готова к современной войне

Польша готовилась к традиционной войне, укрепляя свою военную мощь, но не смогла подготовиться к гибридным противостояниям, сообщает The Washington Post.

Польша выйдет из конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля

По данным издания, страна оказалась не готова к угрозам беспилотных летательных аппаратов, так как подготовка велась к более традиционному типу конфликта, сообщил заместитель главы Минобороны Павел Залевский. По его словам, более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой.

По словам экспертов, Польша старалась увеличить свой военный потенциал с 1989 года. Вся польская политика безопасности основывалась на функционирующих трансатлантических отношениях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика постоянно боятся Россию и демонизируют ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ВойнаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры