Словакия назвала цену отказа от российского газа

Досрочное прекращение поставок российского газа по действующему контракту с «Газпромом» может обойтись Словакии в €11-16 миллиардов. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар.

По его словам, контракт между Словакией и российской компанией рассчитан до 2034 года, и в случае его неисполнения российская сторона вправе обратиться в суд с требованием компенсации. При текущих ценах на газ возможные выплаты со стороны Словакии оцениваются в €11 миллиардов, а при росте стоимости топлива сумма может увеличиться до €16 миллиардов.

Как скажется на Венгрии и Словакии запрет на импорт российского газа

Глава МИД подчеркнул, что такие финансовые риски необходимо учитывать при оценке последствий отказа от российского газа. Он отметил, что объем возможных компенсаций напрямую зависит от ситуации на энергетическом рынке и динамики цен.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа с начала 2027 года и трубопроводного газа из России — с 30 сентября того же года. Против этого решения проголосовали Словакия и Венгрия. В тот же день Бланар сообщил о намерении Словакии обратиться в Суд Европейского союза с требованием отменить это решение, передает «Радиоточка НСН».

