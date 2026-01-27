Словакия назвала цену отказа от российского газа

Досрочное прекращение поставок российского газа по действующему контракту с «Газпромом» может обойтись Словакии в €11-16 миллиардов. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар.

По его словам, контракт между Словакией и российской компанией рассчитан до 2034 года, и в случае его неисполнения российская сторона вправе обратиться в суд с требованием компенсации. При текущих ценах на газ возможные выплаты со стороны Словакии оцениваются в €11 миллиардов, а при росте стоимости топлива сумма может увеличиться до €16 миллиардов.