Словакия назвала цену отказа от российского газа
Досрочное прекращение поставок российского газа по действующему контракту с «Газпромом» может обойтись Словакии в €11-16 миллиардов. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар.
По его словам, контракт между Словакией и российской компанией рассчитан до 2034 года, и в случае его неисполнения российская сторона вправе обратиться в суд с требованием компенсации. При текущих ценах на газ возможные выплаты со стороны Словакии оцениваются в €11 миллиардов, а при росте стоимости топлива сумма может увеличиться до €16 миллиардов.
Глава МИД подчеркнул, что такие финансовые риски необходимо учитывать при оценке последствий отказа от российского газа. Он отметил, что объем возможных компенсаций напрямую зависит от ситуации на энергетическом рынке и динамики цен.
Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа с начала 2027 года и трубопроводного газа из России — с 30 сентября того же года. Против этого решения проголосовали Словакия и Венгрия. В тот же день Бланар сообщил о намерении Словакии обратиться в Суд Европейского союза с требованием отменить это решение, передает «Радиоточка НСН».
