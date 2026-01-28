В Совфеде выступили против отчисления из школ за «неуд» по поведению

Член комитета Совфеда по культуре, науке и образованию Айрат Гибатдинов выступил против практики отчисления учеников из школ за плохое поведение, сообщает ТАСС.

Учитель увидел противоречие Конституции в отчислении из школы за поведение

Он назвал такой подход «отказом государства от ответственности» за будущее ребенка. По мнению сенатора, школа не должна быть «фильтром», отсеивающим неудобных детей. Проблемное поведение — это сигнал, требующий не наказания, а помощи: внимания, работы психологов и интересных программ.

Проще говорить об отчислениях, чем инвестировать в систему поддержки, подчеркнул Гибатдинов, призвав искать способы помочь детям, а не выталкивать их на улицу.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать четкий правовой механизм для отчисления школьников за нарушения дисциплины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
ТЕГИ:ОбразованиеШкольникиШкола

Горячие новости

Все новости

партнеры