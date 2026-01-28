В Совфеде выступили против отчисления из школ за «неуд» по поведению

Он назвал такой подход «отказом государства от ответственности» за будущее ребенка. По мнению сенатора, школа не должна быть «фильтром», отсеивающим неудобных детей. Проблемное поведение — это сигнал, требующий не наказания, а помощи: внимания, работы психологов и интересных программ.

Проще говорить об отчислениях, чем инвестировать в систему поддержки, подчеркнул Гибатдинов, призвав искать способы помочь детям, а не выталкивать их на улицу.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать четкий правовой механизм для отчисления школьников за нарушения дисциплины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

