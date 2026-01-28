В Совфеде выступили против отчисления из школ за «неуд» по поведению
Член комитета Совфеда по культуре, науке и образованию Айрат Гибатдинов выступил против практики отчисления учеников из школ за плохое поведение, сообщает ТАСС.
Он назвал такой подход «отказом государства от ответственности» за будущее ребенка. По мнению сенатора, школа не должна быть «фильтром», отсеивающим неудобных детей. Проблемное поведение — это сигнал, требующий не наказания, а помощи: внимания, работы психологов и интересных программ.
Проще говорить об отчислениях, чем инвестировать в систему поддержки, подчеркнул Гибатдинов, призвав искать способы помочь детям, а не выталкивать их на улицу.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил создать четкий правовой механизм для отчисления школьников за нарушения дисциплины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ущерб по делу Разина о мошенничестве может увеличиться вдвое
- Экс-главу МИД Австрии Кнайсль предложили лишить австрийского гражданства
- В Совфеде выступили против отчисления из школ за «неуд» по поведению
- СМИ: Трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара
- Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным
- СМИ: Польша оказалась не готова к современной войне
- Минздрав РФ сократил перечень препаратов для лечения гриппа
- Словакия назвала цену отказа от российского газа
- МОК пригласил еще четырех российских спортсменов на Олимпиаду в Италии
- Гренландия поддержала идею операции НАТО «Арктический часовой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru