В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Цель инициативы — обсуждение двух ключевых нерешённых вопросов: территориальных разногласий и статуса Запорожской атомной электростанции. По словам дипломата, именно эти темы остаются несогласованными в мирных переговорах.

При этом министр не видит необходимости в отдельной встрече с коллегой из России Сергеем Лавровым, считая, что не следует создавать «параллельные треки» помимо основных переговорных групп.

Ранее стало известно, что Зеленский согласился на переговоры с РФ в ОАЭ, чтобы не разозлить Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

