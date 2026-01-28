В МИД Украины заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил «Европейской правде», что президент Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.
Цель инициативы — обсуждение двух ключевых нерешённых вопросов: территориальных разногласий и статуса Запорожской атомной электростанции. По словам дипломата, именно эти темы остаются несогласованными в мирных переговорах.
При этом министр не видит необходимости в отдельной встрече с коллегой из России Сергеем Лавровым, считая, что не следует создавать «параллельные треки» помимо основных переговорных групп.
Ранее стало известно, что Зеленский согласился на переговоры с РФ в ОАЭ, чтобы не разозлить Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
