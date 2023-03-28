СМИ: Запад не может определить пути урегулирования на Украине

Западные страны стали более четко представлять, каким они хотели бы видеть завершение конфликта вокруг Украины, однако конкретных планов, как прийти к этому, не существует, сообщает The Wall Street Journal.

The Washington Post: перевес в живой силе и технике позволит России победить на Украине

В США и странах Европы надеются, что контрнаступление Киева благодаря западным танкам и другим вооружениям пробьет этой весной брешь в контроле Москвы над украинскими территориями. Теоретически это может дать Украине такое преимущество на поле боя, что Россия пойдет на переговоры и «уступит, по крайней мере, территорию, занятую с 2022 года».

Как считает издание, после этого Украина получит возможность связать свое будущее с Западом. Однако гораздо более вероятной является война на истощение, на что уйдут годы, а не месяцы.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что если Запад не предоставит Киеву дальнобойные орудия, то контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями.

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ФОТО: РИА Новости
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