СМИ: Запад не может определить пути урегулирования на Украине

В США и странах Европы надеются, что контрнаступление Киева благодаря западным танкам и другим вооружениям пробьет этой весной брешь в контроле Москвы над украинскими территориями. Теоретически это может дать Украине такое преимущество на поле боя, что Россия пойдет на переговоры и «уступит, по крайней мере, территорию, занятую с 2022 года».

Как считает издание, после этого Украина получит возможность связать свое будущее с Западом. Однако гораздо более вероятной является война на истощение, на что уйдут годы, а не месяцы.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что если Запад не предоставит Киеву дальнобойные орудия, то контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями.

