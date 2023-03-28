СМИ: Запад не может определить пути урегулирования на Украине
Западные страны стали более четко представлять, каким они хотели бы видеть завершение конфликта вокруг Украины, однако конкретных планов, как прийти к этому, не существует, сообщает The Wall Street Journal.
В США и странах Европы надеются, что контрнаступление Киева благодаря западным танкам и другим вооружениям пробьет этой весной брешь в контроле Москвы над украинскими территориями. Теоретически это может дать Украине такое преимущество на поле боя, что Россия пойдет на переговоры и «уступит, по крайней мере, территорию, занятую с 2022 года».
Как считает издание, после этого Украина получит возможность связать свое будущее с Западом. Однако гораздо более вероятной является война на истощение, на что уйдут годы, а не месяцы.
Ранее экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что если Запад не предоставит Киеву дальнобойные орудия, то контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- СМИ: Запад не может определить пути урегулирования на Украине
- Кличко сообщил о взрывах в двух районах Киева
- Небензя: Москва усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по «Северным потокам»
- Шольц подтвердил передачу Leopard 2 Украине
- Херш: США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней
- Летчик Попов уличил Киев в подготовке экологической катастрофы с упавшим под Тулой дроном
- Bloomberg: Россия поставит рекорд по экспорту дизеля
- Рогов назвал поездку Зеленского в Запорожскую область «самозванщиной»
- Житель Артемовска рассказал о переодевании солдат ВСУ в российскую форму
- Во Всемирном банке заявили о «потерянном десятилетии» для мировой экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru