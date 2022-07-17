СМИ: Запад мыслит в духе холодной войны, говоря о возможном расширении БРИКС

Западные страны стали смотреть на группу БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) как на соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств заявили о желании присоединиться к ней, сообщает Global Times.

СМИ: G7 может уступить глобальное лидерство странам БРИКС

По данным китайского издания, в результате Запад демонстрирует ограниченность своего мышления времен холодной войны. В материале говорится, что европейские и американские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС «под лозунгом противостояния Запада и Востока».

«Будто некоторым западным государствам кажется, что если страны объединяются, то это происходит для оказания сопротивления кому-либо – именно таким образом всегда поступал Запад», – отмечает Global Times.

Напомним, Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС. Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году в ЮАР.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:Брикс
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