СМИ: Запад мыслит в духе холодной войны, говоря о возможном расширении БРИКС
Западные страны стали смотреть на группу БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) как на соперника в борьбе за глобальное лидерство после того, как несколько развивающихся государств заявили о желании присоединиться к ней, сообщает Global Times.
По данным китайского издания, в результате Запад демонстрирует ограниченность своего мышления времен холодной войны. В материале говорится, что европейские и американские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС «под лозунгом противостояния Запада и Востока».
«Будто некоторым западным государствам кажется, что если страны объединяются, то это происходит для оказания сопротивления кому-либо – именно таким образом всегда поступал Запад», – отмечает Global Times.
Напомним, Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС. Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году в ЮАР.
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