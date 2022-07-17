СМИ: Запад мыслит в духе холодной войны, говоря о возможном расширении БРИКС

По данным китайского издания, в результате Запад демонстрирует ограниченность своего мышления времен холодной войны. В материале говорится, что европейские и американские СМИ освещают тему возможного расширения БРИКС «под лозунгом противостояния Запада и Востока».

«Будто некоторым западным государствам кажется, что если страны объединяются, то это происходит для оказания сопротивления кому-либо – именно таким образом всегда поступал Запад», – отмечает Global Times.

Напомним, Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС. Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году в ЮАР.

