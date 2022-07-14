СМИ: Саудовская Аравия, Турция и Египет могут вступить в БРИКС

Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), сообщают «Известия» со ссылкой на президента международного форума БРИКС Пурнима Ананд.

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По её словам, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году в ЮАР. Ананд отметила, что вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время саммита лидеров объединения в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня.

Президент международного форума отметила, что Саудовская Аравия, Турция и Египет показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство.

Как сообщалось ранее, «Большая семерка» на фоне нежелания интегрировать в сообщество развивающиеся страны может уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:ПолитикаБрикс
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