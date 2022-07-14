СМИ: Саудовская Аравия, Турция и Египет могут вступить в БРИКС

По её словам, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году в ЮАР. Ананд отметила, что вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время саммита лидеров объединения в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня.

Президент международного форума отметила, что Саудовская Аравия, Турция и Египет показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство.

Как сообщалось ранее, «Большая семерка» на фоне нежелания интегрировать в сообщество развивающиеся страны может уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС.

