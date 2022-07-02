СМИ: G7 может уступить глобальное лидерство странам БРИКС
«Большая семерка» на фоне нежелания интегрировать в сообщество развивающиеся страны может уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС. Об этом пишет The Hill.
Издание отмечает, что G7 пригласила на саммит в Баварии представителей так называемого Глобального Юга как особых гостей, однако в составе организации нет ни одного государства из этого региона, «что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному».
Значительная часть Запада не стремится к ускорению глобального развития, кроме того, западные лидеры пытаются заставить южные страны занять их сторону, в том числе в вопросе ситуации на Украине.
Также в материале отмечается, что в отличие от G7 Россия и Китай, напротив, выразили заинтересованность в расширении группы БРИКС. Более того, заявки в качестве кандидатов на вступление подали Аргентина и Иран.
«Если G7 не пригласит в свои ряды развивающиеся страны, то вскоре будет противостоять позиции шести миллиардов человек и половине мировой экономики», — пишет The Hill.
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