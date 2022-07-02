СМИ: G7 может уступить глобальное лидерство странам БРИКС

«Большая семерка» на фоне нежелания интегрировать в сообщество развивающиеся страны может уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС. Об этом пишет The Hill.

Издание отмечает, что G7 пригласила на саммит в Баварии представителей так называемого Глобального Юга как особых гостей, однако в составе организации нет ни одного государства из этого региона, «что может стать базой для создания нового миропорядка, альтернативного западному».