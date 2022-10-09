СМИ: Запад может «ударить» по горнорудной отрасли России

На горнорудную промышленность России могут быть наложены ограничения со стороны Лондонской биржи металлов, сообщает Bloomberg.

Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России

По данным агентства, это будет иметь далекоидущие последствия и негативно скажется на ценообразовании и торговле металлами во всем мире, так как РФ имеет 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% - меди.

В первую очередь в случае принятия санкций пострадает швейцарская компания Glencore Plc, у которой заключен многолетний контракт с «Русалом». В результате ограничения отрежут ключевых производителей от глобального рынка.

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