СМИ: Запад может «ударить» по горнорудной отрасли России
На горнорудную промышленность России могут быть наложены ограничения со стороны Лондонской биржи металлов, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, это будет иметь далекоидущие последствия и негативно скажется на ценообразовании и торговле металлами во всем мире, так как РФ имеет 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% - меди.
В первую очередь в случае принятия санкций пострадает швейцарская компания Glencore Plc, у которой заключен многолетний контракт с «Русалом». В результате ограничения отрежут ключевых производителей от глобального рынка.
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