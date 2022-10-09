СМИ: Запад может «ударить» по горнорудной отрасли России

По данным агентства, это будет иметь далекоидущие последствия и негативно скажется на ценообразовании и торговле металлами во всем мире, так как РФ имеет 9% всех запасов никеля, 5% алюминия и 4% - меди.

В первую очередь в случае принятия санкций пострадает швейцарская компания Glencore Plc, у которой заключен многолетний контракт с «Русалом». В результате ограничения отрежут ключевых производителей от глобального рынка.

