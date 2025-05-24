Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ

Три человека пострадали в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн.

Пострадавшего при атаке БПЛА главу Беловского района Курской области доставили в Москву

По его словам, две женщины и один мужчина получили осколочные ранения рук, ног и спины.

Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме, заверил Хинштейн.

Ранее ВСУ нанесли удары по городу Рыльску в Курской области, ряд зданий получили повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:СпецоперацияПострадавшиеКурская ОбластьУкраинаВСУ

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