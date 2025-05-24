Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ
24 мая 202517:10
Три человека пострадали в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, две женщины и один мужчина получили осколочные ранения рук, ног и спины.
Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме, заверил Хинштейн.
Ранее ВСУ нанесли удары по городу Рыльску в Курской области, ряд зданий получили повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru