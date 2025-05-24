Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ

По его словам, две женщины и один мужчина получили осколочные ранения рук, ног и спины.

Пострадавших доставляют в Курскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме, заверил Хинштейн.

Ранее ВСУ нанесли удары по городу Рыльску в Курской области, ряд зданий получили повреждения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

