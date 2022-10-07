Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России
Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза, но не стала блокировать решение из-за «европейской солидарности», заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает издание Echo.
По его словам, страну не устроили ограничения по импорту стали из России. Он отметил, что на фоне санкций экономические издержки будут расти, люди будут терять работу.
Ранее кандидат в президенты Австрии, лидер партии «Народ - Свобода - Основные права» Михаэль Бруннер заявил, что антироссийские санкции должны быть отменены хотя бы потому, что они не привели к изменению ситуации на Украине. По его словам, необходимо найти согласованное решение, например, провести на Украине референдум по вопросу о строгом нейтралитете.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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