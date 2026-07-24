СМИ: Законопроект о новых санкциях США против РФ «забуксовал» в Конгрессе

По данным издания, продвижение документа затормозилось из-за споров, в том числе из-за требований американского лидера Дональда Трампа и сенатора Дарлин Грэм дополнить законопроект санкциями против Ирана. Также нынешняя редакция документа лишает Трампа гибкости в представлении исключений, что вызывает недовольство в Белом доме.

При этом сенат планирует уйти на каникулы 6 августа, а Палата представителей 27 июля. Оба законодательных органа вернутся к полноценным заседаниям в начале сентября.

Ранее экономист объяснил, почему Трамп не введет жесткие санкции против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

