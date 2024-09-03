СМИ: Загадочный российский дрон заметили на Украине

Российский беспилотник ранее не встречавшейся ВСУ модели был обнаружен на Украине. Российская сторона применяла данный БПЛА в ходе одной из воздушных атак, сообщает Defence Blog.

Над Брянской и Калужской областями сбили два БПЛА

Отмечается, что российский дрон был сбит 30 августа. Его летающее крыло, изготовленное по аэродинамической схеме, снабжено реактивным двигателем. При этом он не нес на борту ни оружия, ни разведывательного оборудования.

В издании предположили, что беспилотник использовался в качестве приманки или был экспериментальной моделью.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия за сутки сбила 37 беспилотников ВСУ.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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