Минобороны: Российские военные за сутки сбили 37 беспилотников ВСУ
Вооруженные силы России за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ, а также уничтожили три снаряда РСЗО HIMARS и 37 беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
Также российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и нанесли удары по скоплению силы ВСУ в 149 районах.
В общей сложности с начала спецоперации было уничтожено 642 самолета, 283 вертолета, 575 зенитных ракетных комплексов и более 30 тысяч БПЛА, добавили в ведомстве.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска атаковали при помощи ракет Полтавский военный институт связи. В учреждении готовились работники средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru