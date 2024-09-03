Минобороны: Российские военные за сутки сбили 37 беспилотников ВСУ

Также российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения противника и нанесли удары по скоплению силы ВСУ в 149 районах.

В общей сложности с начала спецоперации было уничтожено 642 самолета, 283 вертолета, 575 зенитных ракетных комплексов и более 30 тысяч БПЛА, добавили в ведомстве.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска атаковали при помощи ракет Полтавский военный институт связи. В учреждении готовились работники средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций, передает «Радиоточка НСН».

