Над Брянской и Калужской областями сбили два БПЛА

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над двумя регионами. Об этом сообщает Минобороны.

Минувшей ночью российские военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей», — указали в министерстве.

Ранее два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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