Над Брянской и Калужской областями сбили два БПЛА
3 сентября 202407:31
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над двумя регионами. Об этом сообщает Минобороны.
Минувшей ночью российские военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей», — указали в министерстве.
Ранее два беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью и акваторией Черного моря, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской и Калужской областями сбили два БПЛА
- Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум
- Пленный: Перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи
- Авиакомпании РФ станут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади
- Антонов: инструкторы из США не смогли обучить пилотов ВСУ управлять F-16
- На Украине сообщили об увольнении главы «Укрэнерго»
- Алаудинов: В Курской области заметили передвижение техники ВСУ
- Шредер связал провал СДПГ на выборах в Тюрингии с политикой в отношении РФ
- На Украине хотят проверить главного по беспилотникам на наличие связей с РФ
- Мэр Харькова пожаловался на российские ракеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru