СМИ выяснили симптомы коронавируса у Трампа

У заболевшего новой коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и температура. Об этом стало известно изданию Vanity Fair от источников, близких Белому дому.

При этом у супруги американского лидера Меланьи Трамп заболевание протекает бессимптомно.

Тест Байдена на коронавирус оказался отрицательным

По словам источников, что в Белом доме беспокоятся о здоровье 74-летнего президента.

Меж тем НСН вспомнила мировых и российских политиков, перенесших главное заболевание года.


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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусДональд Трамп
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