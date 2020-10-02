СМИ выяснили симптомы коронавируса у Трампа

У заболевшего новой коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и температура. Об этом стало известно изданию Vanity Fair от источников, близких Белому дому.

При этом у супруги американского лидера Меланьи Трамп заболевание протекает бессимптомно.