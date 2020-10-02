СМИ выяснили симптомы коронавируса у Трампа
2 октября 202020:30
У заболевшего новой коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа наблюдаются кашель и температура. Об этом стало известно изданию Vanity Fair от источников, близких Белому дому.
При этом у супруги американского лидера Меланьи Трамп заболевание протекает бессимптомно.
По словам источников, что в Белом доме беспокоятся о здоровье 74-летнего президента.
Меж тем НСН вспомнила мировых и российских политиков, перенесших главное заболевание года.
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2 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru