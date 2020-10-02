Тест Байдена на коронавирус оказался отрицательным
Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден и его супруга Джилл не инфицированы новым коронавирусом. Об этом сам бывший вице-президент сообщил в своём Twitter по результатам сданных тестов.
Лечащий врач Байдена опубликовал аналогичное подтверждение отрицательного результат анализа. Супруги Байден сдали тест после того, как стало известно о заражении коронавирусом действующего президента Дональда Трампа и его жены Мелании.
По данным медиков, чета Трампов чувствует себя хорошо. Глава белого дома остаётся непосредственно у руля власти и продолжает выполнять свои обязанности главы государства.
В начале этой недели Трамп и Байден приняли участие в первых предвыборных теледебатах. Они соблюдали социальную дистанцию, однако были без масок. Сегодня Байден сообщил, что молится за выздоровление своего политического соперника.
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