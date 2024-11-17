СМИ: Выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине

Несмотря на то, что самого Трампа это заинтересовало, решение пока не принято.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году, а в 1993 году он эмигрировал в США. В 2016 году Эпштейн занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

Ранее стало известно, что спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Хук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

