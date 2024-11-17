СМИ: Выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине

Должность специального посланника победившего на выборах президента США Дональда Трампа по ситуации вокруг Украины может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн, сообщает The New York Times.

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Несмотря на то, что самого Трампа это заинтересовало, решение пока не принято.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году, а в 1993 году он эмигрировал в США. В 2016 году Эпштейн занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

Ранее стало известно, что спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Хук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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