СМИ: Спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Брайан Хук

Бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассматривается в качестве основного кандидата на должность спецпосланника по Украине для переговоров о завершении конфликта в администрации Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Хук занимал пост специального представителя США по Ирану и старшего советника по политике госсекретаря Майка Помпео с сентября 2018 года по август 2020 года.

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Помимо этого, он известен как опытный дипломат, юрист и государственный служащий, пишет издание.

С 2021 года Хук работает в Cerberus Capital Management в должности вице-председателя по глобальным инвестициям и также преподает в Стэнфордской школе государственной политики университета Дьюка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

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