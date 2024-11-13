СМИ: Спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Брайан Хук

Бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассматривается в качестве основного кандидата на должность спецпосланника по Украине для переговоров о завершении конфликта в администрации Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Хук занимал пост специального представителя США по Ирану и старшего советника по политике госсекретаря Майка Помпео с сентября 2018 года по август 2020 года.