СМИ: Спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Брайан Хук
Бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассматривается в качестве основного кандидата на должность спецпосланника по Украине для переговоров о завершении конфликта в администрации Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Хук занимал пост специального представителя США по Ирану и старшего советника по политике госсекретаря Майка Помпео с сентября 2018 года по август 2020 года.
Помимо этого, он известен как опытный дипломат, юрист и государственный служащий, пишет издание.
С 2021 года Хук работает в Cerberus Capital Management в должности вице-председателя по глобальным инвестициям и также преподает в Стэнфордской школе государственной политики университета Дьюка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спецпосланником Трампа по Украине может стать дипломат Брайан Хук
- Суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову
- Минпромторг рекомендовал LADA Aura и XCITE для госслужащих
- Генсек НАТО Рютте поддержал укрепление границ с Россией
- Киев отверг переговоры с Россией и уступки по территориям
- Арест экс-адвоката Пашаева продлили до 15 января
- МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года
- Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок
- Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%
- В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru