СМИ: выделение $60 млрд Киеву могут одобрить в марте–апреле
В США вопрос согласования проекта закона о бюджете, в который входит пункт о передаче Киеву помощи в размере $60 млрд, могут решить в марте–апреле, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон может вынести проект на согласование, несмотря на его намерение остановить рассмотрение выплат Украине. Законодатель в частном порядке встречался с республиканцами в Палате представителей, которые продвигают идею нового двухпартийного проекта, включающего в себя помощь Израилю и Украине.
Джонсон принял какую-либо сторону и предложил доработать проект, чтобы рассмотреть его в марте–апреле этого года.
Ранее Джонсон назвал приоритетом американскую границу, а не помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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