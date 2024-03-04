СМИ: выделение $60 млрд Киеву могут одобрить в марте–апреле

По данным телеканала, спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон может вынести проект на согласование, несмотря на его намерение остановить рассмотрение выплат Украине. Законодатель в частном порядке встречался с республиканцами в Палате представителей, которые продвигают идею нового двухпартийного проекта, включающего в себя помощь Израилю и Украине.

Джонсон принял какую-либо сторону и предложил доработать проект, чтобы рассмотреть его в марте–апреле этого года.

Ранее Джонсон назвал приоритетом американскую границу, а не помощь Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

