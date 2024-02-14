Спикер Джонсон: Палата представителей на поддержит проект о помощи Украине
Палата представителей Конгресса США не станет голосовать за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, заявил на пресс-конференции спикер законодательного органа и член Республиканской партии Майк Джонсон.
Парламентарий заявил, что Палата представителей не уступит давлению Сената и не примет законопроект. Он напомнил, что республиканское большинство изначально выступало против инициативы.
Джонсон обратил внимание, что проект не решает вопрос обеспечения безопасности на южных границах США. По его мнению, американская общественность разделяет позицию республиканцев.
Сенат США накануне одобрил законопроект о выделении $95 миллиардов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них более $60 миллиардов предлагается направить Киеву, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru