Он нашел смешным, «когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов». Как отметил дипломат, в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы «заголосили».

Ранее стало известно, что США отказались от отправки персонала Киеву для обслуживания F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

