Антонов: инструкторы из США не смогли обучить пилотов ВСУ управлять F-16
Американские инструкторы не смогли обучить пилотов Вооруженных сил Украины управлять истребителями F-16 производства США, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Он нашел смешным, «когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов». Как отметил дипломат, в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы «заголосили».
Ранее стало известно, что США отказались от отправки персонала Киеву для обслуживания F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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