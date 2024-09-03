Антонов: инструкторы из США не смогли обучить пилотов ВСУ управлять F-16

Американские инструкторы не смогли обучить пилотов Вооруженных сил Украины управлять истребителями F-16 производства США, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

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Он нашел смешным, «когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов». Как отметил дипломат, в случае поражения F-16 российской системой противовоздушной обороны в США бы «заголосили».

Ранее стало известно, что США отказались от отправки персонала Киеву для обслуживания F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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