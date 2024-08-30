Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.
Причина увольнения в указе не сообщается. Украинские СМИ отмечают, что увольнение Олещука произошло вскоре после катастрофы первого истребителя F-16, который был передан Украине западными странами.
26 августа на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот Алексей Месь. Президент Владимир Зеленский рассказал, что в тот день западные истребители были задействованы для отражения российского ракетного удара. Российское Минобороны заявило, что они нанесли массированный удар по украинским объектам, включая электроподстанции, газокомпрессорные станции и склады с авиационными боеприпасами.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ВСУ не считают причиной катастрофы ошибку пилота. Киев пригласил международных экспертов для участия в расследовании. Представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США в курсе потери Украиной истребителя F-16, но не стала уточнять, участвуют ли американские специалисты в расследовании, передает «Радиоточка НСН».
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