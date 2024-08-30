Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16

26 августа на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот Алексей Месь. Президент Владимир Зеленский рассказал, что в тот день западные истребители были задействованы для отражения российского ракетного удара. Российское Минобороны заявило, что они нанесли массированный удар по украинским объектам, включая электроподстанции, газокомпрессорные станции и склады с авиационными боеприпасами.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ВСУ не считают причиной катастрофы ошибку пилота. Киев пригласил международных экспертов для участия в расследовании. Представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что США в курсе потери Украиной истребителя F-16, но не стала уточнять, участвуют ли американские специалисты в расследовании, передает «Радиоточка НСН».