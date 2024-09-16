СМИ: ВСУ не намерены захватывать новые территории в Курской области
Украинская армия не планирует захват новых территорий в Курской области, сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителя Минобороны Украины.
Собеседник издания заявил, что цель украинской армии — обеспечить укрепление и защиту собственных флангов в регионе.
По словам представителя украинского оборонного ведомства, курская операция планировалась так, что ВСУ могли быстро отступить, если ситуация обострится.
Ранее российская группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила за сутки три попытки украинских войск прорваться через границу России в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru