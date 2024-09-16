ВСУ с начала попыток вторжения в Курскую область потеряли 14 тысяч бойцов

ВСУ с начала попыток вторжения в Курскую область потеряли почти 14 тысяч бойцов, сообщили в Минобороны России.

За минувшие сутки Киев потерял 350 военных на данном направлении, а также 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, уточняет военное ведомство.