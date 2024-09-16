ВСУ с начала попыток вторжения в Курскую область потеряли 14 тысяч бойцов

ВСУ с начала попыток вторжения в Курскую область потеряли почти 14 тысяч бойцов, сообщили в Минобороны России.

За минувшие сутки Киев потерял 350 военных на данном направлении, а также 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, уточняет военное ведомство.

ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области

16 сентября российские военные взяли под контроль населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области.

Более 240 мирных жителей, в том числе 11 детей, пострадали с момента попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщил врио заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко в ходе брифинга.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители региона, попавшие в зону чрезвычайной ситуации из-за обстрелов ВСУ и утратившие имущество, получат финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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