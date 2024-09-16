Армия России отразила три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российская группировка войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила за сутки три попытки украинских войск прорваться через границу РФ в Курской области, передает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, ВСУ пытались совершить прорыв в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое, Медвежье.
«Потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины», — подчеркнули в министерстве.
В Минобороны добавили, что российские бойцы продолжают выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника в лесных массивах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru