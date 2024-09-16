Армия России отразила три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Как отметили в военном ведомстве, ВСУ пытались совершить прорыв в направлении населенных пунктов Краснооктябрьский, Веселое, Медвежье.

«Потери ВСУ составили до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины», — подчеркнули в министерстве.

В Минобороны добавили, что российские бойцы продолжают выявлять и ликвидировать диверсионные группы противника в лесных массивах.

