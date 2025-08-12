Экс-помощник Буша-младшего назвал место встречи Путина и Трампа после Аляски

Как заявил бывший специальный помощник президента США Джорджа Буша – младшего по РФ и Евразии Томас Грэм, вторая встреча может состояться на Дальнем Востоке, например на Чукотке, или «где-то еще». «Но, скорее всего, на территории России», — указал политик.

Говоря о том, почему Аляска была выбрана для встречи глав двух стран, он отметил, что Москва и Вашингтон «хотят подчеркнуть, что это будет строго двусторонняя встреча между президентами, и США контролируют состав участников, а значит, не будет никаких ненужных людей».

Ранее Трамп заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

